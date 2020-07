POLÍTICA Pedido de impeachment de Reinaldo Azambuja já está na ALEMS Depois de indiciamento da PF deputado federal e vereador do PSL pedem afastamento do governador

8 JUL 2020 - 16h:46 Por Gabi Couto/CBN

O afastamento do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi protocolado nesta quarta-feira (08) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Os autores do pedido são o deputado federal Tio Trutis e o vereador e pré-candidato a prefeito de Campo Grande, Vinícius Siqueira. Ambos são do PSL. Segundo Siqueira a fundamentação foi feita com o indiciamento do chefe do Executivo estadual pela Polícia Federal, após investigação a Operação Vostok.

Segundo a apuração Azambuja teria recebido R$ 67,791 milhões em propina do grupo JBS. PF indiciou o governador, o filho dele e mais 20 pessoas pelos crimes de corrupção passiva e por integrar o esquema criminoso de desvio de dinheiro público. Em nota Azambuja disse que recebeu a notícia do indiciamento com estranheza e indignação.