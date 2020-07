EDUCAÇÃO Pedido de recurso pode ser feito até hoje para transferência externa da UFMS O resultado preliminar está disponível no site da Instituição

29 JUL 2020 - 09h:18 Por Isabelly Melo

Inscritos no processo para transferência externa, refugiados e portadores de diploma podem consultar o resultado preliminar no site ingresso.ufms.br. A lista traz as inscrições deferidas e indeferidas e a classificação em cada curso.

Os candidatos que identificarem algum erro podem interpor recurso entre hoje, 28, e amanhã, 29. Devem preencher o formulário disponível no portal Ingresso e enviá-lo para o e-mail vagas.prograd@ufms.br, colocando no campo assunto o texto “RECURSO – Edital Prograd/UFMS nº 132/2020”.

A previsão de publicação do resultado final é 31 de julho e de matrícula para os convocados é de 3 a 5 de agosto. O início do segundo semestre letivo de 2020 está previsto para 17 de agosto.

Ao todo foram ofertadas nesta seleção 337 oportunidades em 15 cursos de graduação distribuídos na Cidade Universitária em Campo Grande e nos câmpus de Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, do Pantanal, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

*Informações Assecom UFMS