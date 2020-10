TROCA DE OPERADORA Pedidos de portabilidade na telefonia tem alta de 46% no 3° trimestre do ano A maior parte dos pedidos foi de linhas de telefones móveis

28 OUT 2020 - 16h:08 Por Marcus Moura/CBN

Houve crescimento considerável no número de pedidos de portabilidade na telefonia em Mato Grosso do Sul no terceiro trimestre deste ano. Na comparação com abril, maio e junho, o período entre julho, agosto e setembro teve 46% mais pedidos para trocar de operadora, a grande maioria deles da telefonia móvel. Confira: