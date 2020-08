CENÁRIO Pedidos de seguro desemprego registram queda de 71% entre abril e julho na Capital Na contramão, oferta de vagas cresceu durante o período, revela Funsat

10 AGO 2020 - 16h:40 Por Marcus Moura/CBN

O número de pedidos de Seguro Desemprego registrou a terceira queda seguida em julho. No mês, 700 pessoas procuraram a Funsat (Fundação Social do Trabalho) para dar entrada no benefício destinado a quem ficou desempregado. Em abril, foram 2.361 pedidos. Na contramão, o número de vagas disponibilizadas, na comparação entre o mesmo período, cresceu. Confira: