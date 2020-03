CBN ELEIÇÕES 2020 Pedro Kemp garante IPTU progressivo, se eleito para prefeitura Pré-candidato pelo PT, Kemp disse basear a candidatura em quatro diretrizes

12 MAR 2020 - 09h:55 Por Isabelly Melo

Seguindo as entrevistas do CBN Eleições 2020, com pré-candidatos à prefeitura de Campo Grande, nesta quinta-feira (12) a Rádio CBN Campo Grande recebeu o deputado estadual Pedro Kemp, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores.

Pedro Kemp disse que as propostas do PT para a prefeitura se baseiam em quatro diretrizes; cidade democrática, inclusiva, de oportunidade e sustentável. “Vai ser a menina dos olhos pra mim a questão de investimento econômico, investir em micro empresários individuais, nos artesãos.

Em relação aos impostos, Kemp afirmou que vai implantar o imposto progressivo, “as pessoas que não podem pagar o IPTU, não irão, e as que podem pagar mais vão pagar proporcionalmente”, esclareceu o candidato.

Se eleito, o petista garantiu que vai ter em seu mandado uma política de valorização dos servidores públicos, encarando o setor como uma extensão do povo. “Não vemos os servidores como parasitas, como muitos dizem. E não vou fazer demagogia, precisamos ver até que pontos podemos avançar em relação as melhorias de salário dos servidores”, disse Kemp.