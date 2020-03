ELEIÇÕES 2020 Pedro Kemp propõe IPTU progressivo Pré-candidato do PT às eleições em Campo Grande falou sobre tributos na CBN

12 MAR 2020 - 13h:25 Por Ginez Cesar/CBN

O pré-candidato do PT para as eleições desde ano, deputado estadual Pedro Kemp, participou nessa quinta-feira (12) da rodada de entrevistas na CBN Campo Grande. Entre os diversos temas, Kemp destacou que o programa de governo do partido será definido em diretrizes: cidade democrática, inclusiva, de oportunidade e sustetável. Também respondeu perguntas dos ouvintes, quando falou sobre tributos e garantiu que, se eleito, o IPTU será progressivo. Confira a entrevista: