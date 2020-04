EFEITO CORONA Pedro Kemp quer proibir plantio de cana no Pantanal Projeto de Lei seria votado nessa quarta-feira, mas foi retirado da pauta de votação; Projeto contraria liberação federal

15 ABR 2020 - 13h:39 Por Ginez Cesar/CBN

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) quer proibir a plantação de cana de açúcar, exceto para fins de agricultura familiar ou subsistência, a instalação de destilaria de álcool e usinas de açúcar na área do Pantanal Sul-Mato-Grossense”. “Este Parlamento tem o dever histórico de tomar uma medida urgente que se contraponha ao avanço das ameaças ao bioma pantaneiro. Há em nosso estado muita área territorial como alternativas economicamente viáveis e ambientalmente sustentável, e é dever dos representantes da sociedade atuar em defesa do Pantanal, que é um patrimônio mundial”, argumenta o parlamentar. O projeto de Lei contraria uma liberação federal, no entanto, Kemp afirma que o estado tem prerrogativa de legislar no sentido de ser mais restritivo que a legislação federal. O projeto foi retirado de pauta na última hora por questões de regulamento interno, mas deve voltar para votação nas próximas sessões. Confira a entrevista com o deputado Pedro Kemp: