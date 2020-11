PREVIDÊNCIA Pensionistas do INSS podem enfrentar problemas no recadastramento Linha Especialista diz que se o segurado não apresentar os documentos do “falecido”, entidade pode suspender o benefício

5 NOV 2020 - 13h:00 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Advogada Priscila Arraes, especialista em Direito Previdenciário - Foto: Isabelly Melo O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está exigindo recadastramento de pensionistas, solicitando documentos e atestados para “atualizar” informações dos beneficiários. A partir deste mês, quem não repassar a documentação novamente ao órgão, pode ter o benefício suspenso. Para esclarecer dúvidas sobre o assunto, e como cada beneficiário deve prosseguir, a Rádio CBN Campo Grande convidou a advogada Priscila Arraes, especialista em Direito Previdenciário, que trouxe orientações específicas nesta quinta-feira (05). Ela explicou que é importante o beneficiário se cadastrar para apresentar a documentação. “O problema nesse ato é que o INSS está pedindo os documentos não só do segurado, mas também do instituidor, que é a pessoa que faleceu. Há casos em que a pessoa faleceu há mais de 30, 40 anos, e o segurado não tem mais a documentação do falecido”, afirma. Ela ainda destaca que a solicitação pode ser feita online e presencialmente, mas que é necessário cada beneficiário confirmar a possibilidade de ambas. Confira a entrevista completa:

Deixe seu Comentário