VIVA CASA CBN Pequenos e grandes construtores mantém otimismo para o mercado de MS Governo Federal decreta a construção civil como serviço essencial e construtoras fortalecem os trabalhos

9 MAI 2020 - 11h:23 Por Gabi Couto / CBN

O Viva Casa CBN deste sábado, 09 de maio, abriu para uma discussão sobre a visão dos construtores sobre a atual situação do mercado. A jornalista, Luciane Mamoré recebeu o presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul, Adão Castilho. A entidade representa os pequenos construtores e entrevistou também o presidente do Secovi/MS, Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul, Marcos Augusto Netto.

Os dirigentes apresentaram suas visões sobre o comportamento do consumidor, as ações divulgadas pela Caixa Econômica Federal para incentivar o setor e a baixa de juros em patamares históricos.

O programa também, mais uma vez, abriu um espaço para a solidariedade lembrando as ações do Instituto Amigos do Coração que está recolhendo doações para a Clínica da Alma. Quem puder e quiser ajudar o contato é pelo (67) 99663.9772