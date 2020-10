ECONOMIA Pequenos negócios precisam se preparar para o futuro, afirma Sebrae Sebrae afirma que pandemia trouxe desafios e também uma nova visão para os pequenos e micro empreendedores

5 OUT 2020 - 12h:30 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Dia 5 de outubro é o dia nacional da micro e pequena empresa e somente em Mato Grosso do Sul, segundo o Sebrae, os pequenos negócios respondem por 34% do valor agregado do Produto Interno Bruto (PIB) e 88,5% do total das empresas do estado.

Em entrevista à radio CBN Campo Grande desta segunda-feira (5), o diretor de Operações do Sebrae, Tito Estanqueiro afirma que a pandemia trouxe desafios e lições importantes e, que todos, devem pensar como se preparar para o futuro, investindo em canais de comunicação e serviços de entrega.

Atualmente, conforme dados da Receita Federal deste ano, os pequenos negócios estão distribuídos em 150,5 mil microempreendedores individuais (MEI), 89,6 mil microempresas (ME) e 12,7 mil empresas de pequeno porte (EPP). Juntos, eles respondem por mais da metade dos empregos formais do Estado.