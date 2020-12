CBN DIREITO Perspectiva na área do Direito é positiva para 2021, segundo promotor de Justiça Lindomar Tiago Rodrigues explicou que os profissionais precisarão ter visão ampla no futuro

8 DEZ 2020 - 12h:20 Por Ingrid Rocha/ Thais Cintra

O ano de 2021 será de oportunidades para os profissionais do Direito, segundo o coordenador do curso de Direito da Unigran Capital, Lindomar Tiago Rodrigues. Também promotor de Justiça e diretor da Escola de Direito do Ministério Público, Lindomar explicou que os profissionais precisam ter uma visão ampla e buscar entender outras áreas, como por exemplo sociologia.

Entre as áreas promissoras, o coordenador apontou algumas como direito digital, médico e agronegócio. Confira a entrevista: