POLICIAL Pescador é multado em mais de R$2.000 por pesca ilegal Materiais e pescados foram apreendidos pela Polícia Militar durante abordagem no Rio Paraguai neste domingo (6)

7 DEZ 2020 - 10h:15 Por Thais Cintra/ CBN

Um pescador foi autuado e preso em Porto Murtinho neste domingo (6), por pesca irregular no Rio Paraguai. De acordo com informações da Polícia Militar, o infrator foi flagrado com materiais de uso predatóro, além de 15 exemplares de peixes, sendo sete da espécie mandi e oito da espécie piranha. A pesagem total do pescado somou 2 kg e o infrator multado em R$ 2.040,00

O pescador reside em Porto Murtinho foi conduzido à delegacia de Polícia Civil e responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de detenção. Todos os mandis apresentavam-se abaixo do tamanho mínimo permitido para captura e segundo a PM. m

Mesmo se estivesse a pesca aberta, o infrator só poderia capturar um exemplar de peixe nativo e cinco exemplares de piranha (acima da cota), sendo essas atitudes crimes, mesmo não sendo período de pesca proibido (piracema).

Por Ednilson Paulino Queiroz