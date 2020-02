CAMPO GRANDE Pescadores esportivos defendem Cota Zero nos rios de MS Segundo empresários do ramo, possível flexibilização do decreto seria retrocesso

11 FEV 2020 - 10h:41 Por Luis Vilela



O turismo de pesca é um seguimento que atrais pessoas de várias partes do Brasil e do mundo para Mato Grosso do Sul. Segundo empresários do ramo, a cota zero, decreto para o defeso dos peixes de MS, é uma grande aliada para o fortalecimento do turismo pesqueiro no Estado, e a flexibilização da mesma seria um retrocesso. saiba mais na reportagem abaixo: