BALANÇO Pesquisa aponta que 24% das famílias de MS viajaram em 2019 Cerca de 98% dos destinos escolhidos ficam dentro do território nacional e 1,5% no exterior

12 AGO 2020 - 18h:05 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul ocupou a 6° colocação no ranking nacional entre estados no quesito viagens das famílias no 3° trimestre de 2019, segundo dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) divulgados nesta quarta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Cerca de 24% das famílias disseram que realizaram uma viagem no período da pesquisa. Confira: