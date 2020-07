SAÚDE Pesquisa com doação de plasma sanguíneo para tratamento da covid-19 avança Novos interessados podem procurar o Hemosul de Campo Grande para se voluntariar

27 JUL 2020 - 17h:40 Por Beatriz Magalhães/CBN

Com 40% dos voluntários, pesquisa para avaliar os impactos da transfusão de plasma de pessoas recuperadas da covid-19 no tratamento de pacientes graves avança.

De acordo com o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul- Hemosul, há uma lista de espera em análise, já que devido à complexidade do assunto, os voluntários precisam se enquadrar em alguns critérios antes de integrar o estudo.

Novos interessados podem procurar o Hemosul para se voluntariar. Os critérios básicos para doação de plasma convalescente para a pesquisa são: