PREÇOS Pesquisa do Procon mostra variação nos preços dos teste para COVID-19 Participaram da pesquisa 10 laboratórios, 3 hospitais e 2 farmácias da Capital

2 OUT 2020 - 14h:37 Por Marcus Moura/CBN

O Procon Campo Grande voltou as ruas na última semana de setembro para analisar os preços dos testes para a COVID-19 na Capital. O valor registrado nesta etapa foi comparado com os praticados pelos estabelecimentos no mês de julho. Participaram da avaliação 10 laboratórios, 3 hospitais e 2 farmácias. Confira: