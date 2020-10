EFEITO CORONAVÍRUS Pesquisador projeta vacina contra Covid em fevereiro Infectologista Rivaldo Venâncio afirma que pesquisas estão avançadas e testes mostram segurança e eficácia

14 OUT 2020 - 12h:06 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Fazendo uma retrospectiva sobre a pandemia, há exatos sete meses, o primeiro caso do novo coronavírus era registrado em Mato Grosso do Sul. De lá pra cá muitos estudos foram realizados em parcerias com instituições para traçar estratégias de combate à doença e claro, a produção da tão estimada vacina.

No quadro CBN Saúde, o entrevistado desta quarta-feira (14), foi o médico infectologista e pesquisador da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Rivaldo Venâncio, que além de contar sobre a experiência de ter contraído covid-19, também fez uma análise sobre os processos de produção do medicamento e em quanto tempo teremos um resultado efetivo.

“No ritmo em que estamos, a expectativa de distribuir a vacina será em larga escala e só teremos disponível provavelmente em fevereiro ou março de 2021. As vacinas atuais estão disponíveis em testes clínicos e a fase 1 e 2 de elaboração, mostram eficácia e segurança”, afirmou o médico.

O pesquisador disse que a avaliação do nível de pesquisa é considerada rápida se comparada à outras doenças como a Aids por exemplo. “Demoramos 15 anos para descobrir como o HIV se comportava no organismo do infectado e, com o coronavírus, em duas semanas já tínhamos um panorama e vários protocolos estabelecidos. Toda semana temos avançado nos resultados e pesquisas”, ressaltou.

Dr. Rivaldo também pontuou que mesmo sendo vacinadas contra a gripe, as pessoas podem contrair a doença e que é importante observar a sequência genética de cada indivíduo, já que o vírus é mutável. “Em relação à covid-19, o que pode acontecer são pequenas mutações do vírus, onde o organismo acaba gerando uma nova doença, por isso a necessidade de se vacinar todos os anos”, finalizou. Confira: