CONFAP MAECI CALL Pesquisadores de MS terão parceria com a Itália No total são R$ 120 mil em recursos para projetos

9 JAN 2020 - 08h:34 Por Ingrid Rocha/CBN

Os pesquisadores doutores vinculados a instituições de Mato Grosso do Sul terão a oportunidade de participar de projetos colaborativos com o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália. Segundo o Governo do Estado, R$ 120 mil em recursos serão destinados as pesquisas. Ouça os detalhes: