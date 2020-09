CONSCIENTIZAÇÃO Pessoas com Alzheimer não devem ser socialmente excluídas, segundo ABRAZ Associação realiza, em setembro, campanha internacional para conscientização sobre doença

9 SET 2020 - 14h:39 Por Giovanna Dauzacker/CBN

“Vamos conversar sobre demência” é o tema da campanha internacional de conscientização do Alzheimer, que ocorre em setembro.

As associações de Alzheimer se organizam, durante todos os anos, para divulgar informações sobre a doença. Em 2020, com a pandemia da covid-19, a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ), orienta para que pessoas que vivem com demência não sejam socialmente excluídas.

