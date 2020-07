EFEITO CORONA Pessoas que não conseguiram atendimento no INSS devem procurar advogado, diz especialista Quem não tem condições financeiras de pagar um profissional pode procurar a Defensoria Pública da União

1 JUL 2020 - 14h:15 Por Marcus Moura/ CBN

Pessoas que ainda não conseguiram atendimento, ou resolução em processos parados no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) desde o início da pandemia devem procurar um advogado tributarista para ver a possibilidade de ingressar com ação na justiça, segundo a coordenadora titular do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste, Juliane Penteado. Confira: