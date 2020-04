EFEITO CORONA Petrobras anuncia 12° redução no preço da gasolina nas refinarias Com demanda enfraquecida pela pandemia do novo coronavírus, mercado petrolífero sofre com perdas

20 ABR 2020 - 15h:29 Por Marcus Moura/CBN

62 plataformas de pretroleo estão hibernadas devido a baixa demanda - Reprodução/Agência Brasil Com uma diminuição de cerca de 23 mil barris de petróleo na produção diária, a Petrobras decidiu reduzir novamente o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Na prática, esta é a 12° redução do preço da gasolina e a 10° do diesel. Ouça mais detalhes no boletim:

