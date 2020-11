CBN CONSUMO Petrobras anuncia alta de 6% no preço da gasolina e de 5% do diesel nas refinarias Para gasolina, aumento vem após dois cortes consecutivos nos valores cobrados das distribuidoras

11 NOV 2020 - 18h:17 Por Marcus Moura/CBN

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (11) reajustes de 6% no preço médio da gasolina e de 5% no valor do diesel em suas refinarias. As alterações começam a valer nesta quinta-feira (12). Com as mudanças, o preço da gasolina chega a R$ 1,75, em média, segundo tabela compilada pela Reuters. No ano, os dois combustíveis acumulam queda. Confira: