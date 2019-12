GÁS NATURAL Petrobras assina acordo com empresa boliviana YPFB No suprimento, período de transição é até 10 de março de 2020

30 DEZ 2019 - 10h:50 Por Israel Espíndola/CBN

Nesta segunda-feira (30), a empresa brasileira Petrobras informou o Acordo de Transição no âmbito do contrato de suprimento de gás natural com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). De acordo com a Petrobras, o período de transição é de 1º de janeiro a 10 de março de 2020 no suprimento de gás do país vizinho, conforme informou no final de semana a estatal boliviana. O Secretário Jayme Verruck, da Semagro, ressalta que este acordo traz tranquilidade para as inústrias que estão em nosso Estado. Confira: