ECONOMIA Petrobras aumenta em 10% preço da gasolina nas refinarias Mesmo com reajuste positivo, queda em 2020 já superior a 20%

18 MAI 2020 - 12h:29 Por Marcus Moura/CBN

Desde a semana passada, está valendo o novo aumento no preço da gasolina nas refinarias em 10%. Em maio, a estatal já aumentou em mais de 20% o valor do combustível, porém no ano a redução no preço da gasolina é superior a 30% e do diesel -44,1%. Confira: