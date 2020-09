CBN CONSUMO Petrobras diminui em 5% preços da gasolina e diesel Com as alterações, estatal já mexeu mais de 20 vezes nos preços este ano

8 SET 2020 - 15h:17 Por Marcus Moura/CBN

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (08) a diminuição de 5% nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de amanhã (09). Com as novas alterações, a companhia já fez 20 alterações na tabela de preços do diesel, em 2020, e 25 no da gasolina até o momento. Confira: