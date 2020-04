EFEITO CORONA Petrobras reduz pela 11° vez preço da gasolina Diesel também teve o preço reduzido em meio a crise internacional do petróleo

14 ABR 2020 - 17h:15 Por Marcus Moura/CBN

A partir desta quarta-feira começa a valer a redução de 6% do preço do litro do diesel e 8% do preço do litro da gasolina nas refinarias. Este é o nono reajuste nos preços do diesel neste ano. Já na gasolina, é o 11º corte de preços em 2020. Ouça mais: