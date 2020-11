CBN CONSUMO Petrobras reduz pela 3° vez seguida preço da gasolina nas refinarias Com novo corte combustível fica R$ 0,08 centavos mais barato sendo vendido a R$ 1,58

2 NOV 2020 - 10h:13 Por Marcus Moura/CBN

A Petrobras reduziu o preço médio da gasolina em 5% nas refinarias. Esta é a terceira redução consecutiva no valor do combustível em menos de 20 dias. Na semana passada, a Reuters apurou que o derivado do petróleo era vendido a R$ 1,65. Com a redução anunciada agora, o preço médio caiu 8 centavos chegando a R$ 1,58. Confira: