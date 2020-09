TEMPO SECO Frutas e brinquedos refrigerados aliviam calor dos pets Uso de protetor solar, brinquedos refrigerados e frutas podem aliviar o calor, além de auxiliar na hidratação

8 SET 2020 - 13h:00 Por Isabelly Melo

Os latidos e miados podem ter vários motivos e significados, entre eles, um pedido de água, passeio ou até mesmo uma forma de avisar que o piso está muito quente.

Exemplo de animal braquicefálico. Foto: CEMEV

O tempo seco e de altas temperaturas, assim como para nós, exige cuidado redobrado com os gatinhos e cachorros. Segundo o médico veterinário do CEMEV (Centro de Especialidades Médico Veterinário), Leonardo Salvador, assim como nós preferimos locais mais frescos, refrigerados e livres do tempo seco, os pets também. “Ter um umidificador em casa ajuda bastante, ainda mais no período da noite, que (o calor) se intensifica tanto para os gatinhos como para os cachorros. Fica mais difícil a respiração, então sempre que o tutor puder ter um umidificador fica bem melhor”.

E os donos de animais braquicefálicos (uma condição patológica que afeta cães e gatos de nariz curto, o que pode levar a graves problemas respiratórios), obesos, idosos, asmáticos e que tem outros problemas de respiração precisam ficar ainda mais em alerta durante o tempo seco.

Chica, mascote CEMEV. Foto: CEMEV

Outro detalhe muito importante é atentar-se aos horários em que você sai para passear com o seu animalzinho, preferindo sempre períodos mais frescos, ou seja, logo no início do dia e após o pôr do sol.

Para os pets que tem pelo claro, pelos curtos ou até mesmo não possuem pelos, o protetor solar é um produto altamente indicado, como explica a médica veterinária do CEMEV, Rayane Souza Amaral, “O protetor solar para pet é recomendado para pacientes com pelos curtos, principalmente nas regiões onde tem menor quantidade de pelo e também para pacientes com pele clara. Passar na região do focinho, ao redor dos olhos, na região do cotovelo também”.

Ouça a reportagem completa e confira dicas para hidratação e alívio térmico do seu pet: