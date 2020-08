OPERAÇÃO CAVOK PF apreende 23 areonaves e imóveis avaliados em R$40 mi Três pessoas foram presas em Ponta Porã e Goiânia. Operação combate tráfico internacional de drogas.

6 AGO 2020 - 10h:06 Por Loraine França

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (6), a operação 'CAVOK', para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas na fronteira Brasil – Paraguai, em Ponta Porã. Segundo a PF, cerca de 110 policiais federais participam da operação, além do Serviço Aéreo de Goiás, Polícia Militar de Goiás e Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

