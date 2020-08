OPERÇÃO CAIXA FORTE PF cumpre 85 mandados de prisão contra o PCC em MS A maioria das prisões (74) serão realizadas na Capital, informa assessoria

31 AGO 2020 - 09h:13 Por Marcus Moura/CBN

A operação Caixa Forte tem 85 mandados de prisão a serem cumpridos em Mato Grosso do Sul, sendo 74 em Campo Grande, três em Dourados e um Aquidauana, Água Clara, Bonito, Bandeirantes, Bataguassu, Corumbá, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Além das prisões, a PF também deve cumprir 37 mandados de busca e apreensão em nove cidades, sendo a maioria (28) deles em Campo Grande. A ação de hoje envolve cerca de 1.100 policiais federais, que cumprem 623 ordens judiciais, sendo 422 mandados de prisão preventiva e 201 mandados de busca e apreensão, em 19 estados da federação e no distrito federal; além do bloqueio judicial de até R$ 252 milhões.

Dados obtidos na operação Caixa Forte – fase 01 dão conta que os responsáveis pelo chamado “setor do progresso” da facção faziam movimentações financeiras em contas pertencentes a não membros da facção. Nesta segunda-feira, o PCC completa 27 anos de existência.

Foram identificados 210 integrantes do alto escalão da facção, recolhidos em presídios federais, que recebiam valores mensais por terem ocupado cargos de relevo na organização criminosa ou executado missões determinadas pelos líderes como, por exemplo, execuções de servidores públicos.

Na semana passada, a PF cumpriu mandados em dois presídios de Campo Grande na operação expurgo, com o intuito de interferir nos planos da facção de estabelecer nova base no Rio de Janeiro.

A operação Regresso, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), levou as ruas de quatro cidades do Estado policiais em busca de membros da facção. De quase 100 mandados de prisão, 26 foram cumpridos. A ação resultou na morte do alvo da polícia Cleyton dos Santos Medeiros, de 30 anos, que foi em troca de tiros com a polícia. Cerca de R$ 2.7 milhões em espécie foram apreendidos na cidade de Santos, em São Paulo.