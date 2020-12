"AREIA BRANCA" PF cumpre mandados em MS e ES contra tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro Organização criminosa transportava droga da Bolívia e chegou a enviar mais de 3 toneladas mensais de cocaína ao Brasil.

2 DEZ 2020 - 09h:30 Por Loraine França

A Polícia Federal cumpre 5 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, nos municípios de Corumbá e Campo Grande e, no Espírito Santo, em Vitória, Serra e Itapemirim. As ações fazem parte da operação “areia branca”, que investiga uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro.

Ouça as informações:

Veja o vídeo de apreensões feitas pela PF na operação Areia branca: