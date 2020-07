OPERAÇÃO PARALELOS 18/5 PF cumpre mandados em MS e mais dois estados Investigações apuram tráfico de drogas que entravam no Brasil pela Bolívia e tinham como destino Goiás e Rio Grande do Norte

2 JUL 2020 - 08h:40 Por Loraine França

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (2) a Operação Paralelos 18/5, que investiga uma organização criminosa voltada ao transporte de cocaína. Segundo a PF, o tráfico da droga tinha como origem a Bolívia e os destinos eram municípios da região nordeste do país. As investigações apontam que a a droga era transportada de barco pelos rios Paraguai e Taquari até a cidade de Coxim, no interior de Mato Grosso do Sul. De lá, seguia para o nordeste.

