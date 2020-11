"AVERSA" PF cumpre mandados em operação que investiga tráfico de cocaína em MS e SP Segundo a polícia, organização crimonosa utlizava caminhões adaptados para esconder a droga. Grupo movimentou mais de R$24 milhões nos últimos anos.

9 NOV 2020 - 09h:34 Por Loraine França

São cumpridos 13 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão no âmbito da operação "Aversa", deflagrada nesta segunda-feira (9) pela Polícia Federal. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico de cocaína que saía de Corumbá (MS) e tinha como destino municípios do interior de São Paulo.

