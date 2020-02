INTERIOR PF deflagra em Ponta Porã e Amambai operação Tembi’u que investiga fraude em licitações Saco de dinheiro com notas de dólares e reais foi apreendido pelos policiais

6 FEV 2020 - 14h:09 Por Lílian Rech/ Beatriz Magalhães

Polícia Federal e Controladoria Geral da União deflagaram Operação Tembi'u na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. Há suspeita de fraudes em licitações, inclusive, com produtos paraguaios entregues para uso pelas prefeituras. Confira: