PONTA PORÃ PF faz segunda maior apreensão de cocaína do ano em MS Federais interceptaram carreta com 437 kg de cocaína escondidos em fundo falso

23 OUT 2020 - 06h:20 Por Lílian Rech/Ingrid Rocha

A Polícia Rodoviária Federal fez em Ponta Porã a segunda maior apreensão do ano de cocaína em Mato Grosso do Sul. Os federais interceptaram uma carreta com 437 kg de cocaína escondidos em fundo falso. Ouça os detalhes: