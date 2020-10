CORUMBÁ PF investiga esquema de fraudes em auxílios assistenciais envolvendo estrangeiros Documentos de residência brasileiros eram falsificados para destinar benefícios a pessoas que não moram no país

7 OUT 2020 - 09h:35 Por Loraine França

A Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e Corumbá nesta quarta-feira (7), no âmbito da Operação Raízes, que investiga esquema de fraudes de documentos para que estrangeiros obtenham autorização de residência no Brasil. Segundo a PF, os envolvidos não tinham ligação com o país mas recebiam benefícios como o Bolsa Família e Auxílio Emergencial.

Ouça os detalhes: