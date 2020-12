"AREIA BRANCA" PF prende cinco pessoas em MS em operação contra o tráfico internacional de cocaína Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e no Espírito Santo

3 DEZ 2020 - 08h:32 Por Loraine França

A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão e 19 de busca e apreensão na operação “Areia branca”, que investiga o tráfico internacional de cocaína da Bolívia e lavagem de dinheiro.

Os mandados foram cumpridos em Mato Grosso do Sul, na capital Campo grande, e em Corumbá, fronteira com a Bolívia. Equipes também realizaram apreensões em Vitória, Serra e Itapemirim, municípios do Espírito Santo.

