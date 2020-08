AGRONEGÓCIO PIB agro deve crescer 3,2% em 2021 Para a pecuária, a projeção é de que todos os segmentos se recuperem

31 AGO 2020 - 13h:23 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O Produto Interno Bruto Agropecuário (PIB) deve ter crescimento de 3,2% em 2021, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

As lavouras devem ter alta de 3,2%, com destaques para os crescimentos da soja, de 10,5%, e do milho, de 9,1%. E a pecuária deve registrar um aumento de 5%, com projeção de que todos os segmentos se recuperem, liderados pelo aumento de 6,3% na produção de carne bovina.

Saiba mais: