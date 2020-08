AGRO PIB do agronegócio cresceu mais de 4% entre janeiro e maio de 2020 Segundo a CNA, resultado foi puxado pela atividade primária

7 AGO 2020 - 13h:59 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro teve um avanço de 4,65% nos primeiros cinco meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2019.

O resultado, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), foi puxado pela atividade primária, que teve crescimento de 11,67%.

