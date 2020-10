AGRONEGÓCIO Piora relação de troca entre bezerro sul-mato-grossense e boi paulista Mesmo com preços da arroba registrando recorde, pecuaristas têm sentido peso do aumento do custo de produção

23 OUT 2020 - 15h:57 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Arquivo/JPNews A relação de troca da arroba de boi gordo por animais de reposição (bezerros entre 8 e 12 meses) no Estado de São Paulo, verifica-se redução no poder de compra de pecuaristas terminadores, segundo o levantamento do Cepea/Esalq/USP. Na parcial deste mês, criadores precisam de 8,92 @ para a compra do animal, piore de 56% com relação ao ano passado. Saiba mais:

Deixe seu Comentário