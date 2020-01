AGRONEGÓCIO Piscicultura: Saiba qual manejo correto de peixes no verão Estação mais quente do ano exige cuidados maiores com infraestrutura e alimentaç

22 JAN 2020 - 14h:47 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Sistema Famasul Na estação mais quente do ano é comum a mortalidade dos peixes aumentar. Isso porque a temperatura da água aumenta e influencia no metabolismo dos animais, e, portanto, a quantidade de ração pode ser elevada. Para saber como deve ser o manejo correto dos peixes nesta época, confira a matéria:

