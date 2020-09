CAMPO GRANDE Pista de skate e quadra de vôlei de areia serão construídas nas Moreninhas Além da pista e quadra serão construídos vestiários, banheiros, além da ampliação do sistema de iluminação

8 SET 2020

A praça central do Núcleo Habitacional Moreninha III, bairro localizado no extremo Sul da Capital, será contemplada com novas instalações esportivas, fruto da parceria entre Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Campo Grande. Serão construídas uma pista de skate, quadra de areia destinada à prática de vôlei de areia e de beach tennis, vestiários para o campo de futebol já existente no local, banheiros, além da ampliação do sistema de iluminação.

Projeto ficará anexo ao campo de futebol já existente no local. Foto: Fundesporte

Parte da área que abrange a praça pertence ao Estado, sob administração da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do (Agehab), e será repassada ao Município, que licitará e executará as obras. A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) é responsável pela análise do projeto de infraestrutura esportiva e recebeu, na última semana, representantes da Prefeitura e da comunidade.

No total, a praça possui área de aproximadamente oito mil metros quadrados e está localizada no quadrilátero formado pelas avenidas Grande Floresta, Baobá, Araticun e a rua Anaca. Ao todo, mais de 70 mil pessoas da região poderão usufruir do espaço voltado à prática esportiva e de lazer.

“Com essa boa relação entre Governo e Prefeitura, quem ganha é a população. Como profissional de Educação Física, fico muito feliz de ver a preocupação com a qualidade de vida dos moradores. Esse é o grande objetivo do poder público, oferecer condições para que as pessoas possam ter momentos de lazer e esporte em locais adequados, o que impacta diretamente na saúde, educação e segurança pública”, frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

O secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Cézar Lacerda, destaca que objetivo é que a pista de skate seja referência não só em Campo Grande, mas também no Estado. “O skate recentemente tornou-se um esporte olímpico, vem sendo reconhecido e possui grande número de praticantes na nossa cidade. Certamente, vai se tornar um local de referência desta modalidade em Mato Grosso do Sul e será muito frequentado principalmente por crianças e jovens”.

Para o presidente da Associação de Moradores da Moreninha III, Valdecir Oliveira Souza, a parceria entre as atuais administrações estadual e municipal vem realizando sonhos antigos da comunidade. “É gratificante para todos nós ver essa união entre Governo e Prefeitura, atendendo aos anseios dos nossos moradores. A praça da Moreninha III vai ficar ainda mais bonita e terá a oferta de mais três esportes”.

