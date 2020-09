CBN ELEIÇÕES PL confirma candidatura de João Henrique a prefeitura da Capital O vice escolhido para o pleito é o advogado Jayme Magalhães Júnior

15 SET 2020 - 16h:54 Por Marcus Moura/CBN

O deputado estadual João Henrique Catan foi o escolhido pelo PL (Partido Liberal) como pré-candidato a prefeito de Campo Grande nas eleições 2020. O vice é o advogado Jayme Magalhães Júnior.

Durante a convenção da sigla, realizada nesta terça-feira (15), o pré-candidato disse que se coloca à disposição partido e da Capital para enfrentar a velha política. “E agradeço meu partido pelo apoio e confiança. Eu desejava um vice combativo, que dialoga, que vai conseguir conversar com o legislativo e você tem mais que condição de encarar esse desafio comigo (Jayme)”, disse João Henrique.

Ainda segundo Catan, sua meta como gestor será “devolver à população de Campo Grande a cidade que um dia foi eleita a melhor para se viver”.

“Percebemos que em Campo Grande falta execução de planejamento básico, parece que as coisas aqui são realizadas como operação tapa-buraco – uma hora tapa um buraquinho aqui, faz-se outro negócio perto da campanha ali. No transporte, por exemplo, é preciso acabar com o monopólio e criar oportunidades sérias para aplicativos”, finaliza.