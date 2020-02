TRÂNSITO Placas do Mercosul têm garantia de 5 anos, destaca presidente do Detran-MS Novo modelo começou a ser adotado em todo o país no último dia 31 de janeiro

3 FEV 2020 - 13h:45 Por Ingrid Rocha/CBN

Placas do Mercosul têm garantia de 5 anos, destaca presidente do Detran-MS - Foto:Procon/MS A nova placa do Mercosul entrou em vigor na última sexta-feira (31) em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul os usuários podem solicitar o novo modelo a partir desta segunda-feira (03). Ao todo, nove estampadoras estão credenciadas para fazer a nova placa no estado, sendo cinco em Campo Grande, duas em Dourados e duas em Três Lagoas. A placa é obrigatória nos seguintes casos: -Veículos novos: Primeiro emplacamento. -Veículos em circulação: Troca de município e/ou estado. Se as placas forem furtadas. Se as placas forem danificadas. Se o veículo mudar de categoria. Em entrevista à CBN Campo Grande, o diretor-presidente do Detran-MS, Luiz Rocha, explicou os detalhes da placa, que tem garantia de cinco anos. Confira:

