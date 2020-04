GOVERNO DO ESTADO Plano de Contingenciamento é anunciado pelo Governo do Estado Medida não deve interferir na saúde e segurança pública e deve durar até o fim da pandemia

16 ABR 2020 - 17h:20 Por Beatriz Magalhães/CBN

Com queda estimada de R$280 milhões na arrecadação de maio, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, determinou um plano de contingenciamento de gastos, incluindo a suspensão de contratos e diárias. As decisões não atingem as áreas de saúde e de segurança pública e a estimativa é de que as medidas reduzam as perdas em R$ 30 milhões por mês. Confira: