ENSINO Plano de retomada das escolas prevê bom senso e parceria com pais Instituições particulares também estão dispostas a negociar parcelas atrasadas por conta da pandemia

2 OUT 2020 - 12h:05 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O plano de retomada das escolas particulares de Campo Grande não contempla apenas o retorno gradual dos alunos nas salas de aula, mas também um estreitamento da relação com os pais, que por algum motivo, tiveram dificuldades de honrar as mensalidades este ano.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta sexta-feira (2), o presidente da Associação das Instituições de Ensino Particulares de Mato Grosso do Sul, Lúcio Rodrigues Neto, disse que a inadimplência aumentou consideravelmente este ano e que muitos pais optaram até por encerrar os contratos.

Porém, Neto afirma que as escolas estão sensíveis com a situação que existe muito bom sendo em todo processo de negociação. O importante, segundo ele, é manter a parceria entre pais e escolas para que no ano que vem tudo volte ao normal.

No dia 19 de outubro os alunos do ensino médio devem retomar as atividades presenciais nas escolas particulares, desde que sejam observados os números da Covid na Capital e respeitados os protocolos de biossegurança.