SAÚDE Plano de vacinação contra a covid-19 é divulgado pelo Governo Federal De acordo com o Ministério da Saúde, o planejamento será composto por quatro etapas de grupos prioritários

2 DEZ 2020 - 10h:30 Por Redação/ CBN

O Ministério da Saúde divulgou o plano de vacinação contra a covid-19, em reunião realizada nesta terça-feira (01), com a participação de instituições como a Fundação Oswado Cruz (Fiocruz). O planejamento terá quatro fases e em cada uma delas, um grupo específico prioritário vai receber a vacina primeiro.

A primeira etapa terá profissionais área da saúde, pessoas de 75 anos ou mais e idosos em instituições de longa permanência (como asilos), além dos indígenas. A imunização da segunda fase será focada nos idosos de 60 a 74 anos.

Na terceira fase do programa de imunização, estarão pessoas com comorbidades e condições médicas que também favoreçam o agravamento do quadro a partir da covid-19. Entre as doenças crônicas incluídas neste grupo estão as cardiopatias e doenças renais crônicas.

A quarta fase vai focar em professores, forças de segurança, trabalhadores do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. O conjunto destes segmentos soma 109,5 milhões de pessoas, que deverão receber, cada um, duas doses. No comunicado do Ministério sobre a reunião não há informações sobre o restante da população.

O Brasil já firmou acordo para compra de 100,4 milhões de doses com o consórcio Oxford/Astrazeneca e 42,5 milhões no âmbito do grupo Covax Facility, que reúne governos e empresas de diversos países.

De acordo com o ministério, o planejamento apresentado pode sofrer alterações no decorrer dos debates sobre o esforço de imunização contra a covid-19. Os representantes da pasta informaram durante a reunião que estão negociando a aquisição de mais seringas e agulhas.

Informações da Agência Brasil