PROSSEGUIR Plano do governo quer manter atividades econômicas e evitar riscos à saúde em MS Programa de monitoramento foi criado em Mato Grosso do Sul e vai monitorar evolução da covid-19 nos 79 municípios

1 JUL 2020 - 08h:45 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul tem 7,9 mil casos confirmados da covid-19 e, embora o estado apresente as menores taxas de infectados, mortes e de ocupação de leitos do país, a curva de crescimento da doença continua ascendente.

Para monitorar, diagnosticar e auxiliar municípios e empresas no controle da covid-19, um comitê foi criado no estado. Chamado Prosseguir, Programa de Saúde e Segurança na Economia, foi criado com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), segundo anunciado pelo secretário de governo, Eduardo Riedel.

O programa é baseado em três pilares: saúde, economia e recomendações de flexibilização. O objetivo, de acordo com o governo, é que as atividades econômicas sejam mantidas sem colocar em risco a saúde da população.

Ouça os detalhes: