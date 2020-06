AGRONEGÓCIO Plano Safra 2020/2021 será anunciado nesta quarta-feira Anúncio será transmitido pelo canal do Youtube do MAPA às 15h30, horário de MS

17 JUN 2020 - 14h:46 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O anúncio do Plano Safra 2020/2021 ocorre às 15h30 no horário de Mato Grosso do Sul e será transmitido pelo canal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no Youtube.

