CBN AGRO Plano safra não agrada totalmente produtores rurais Entidades dizem frustradas com o montante de R$ 236,30 bilhões. CONTAG reclama dos R$ 33 bilhões para agricultura familiar

20 JUN 2020 - 09h:46 Por Eder Campos/Ingrid Rocha

No programa CBN Agro deste sábado (20), Eder Campos conversou com o jornalista Fabiano Reis, que fez análise do lançamento do Plano Safra 2020/21, lançado na quarta feira (17). Confira: